In der aktuellen Woche hat die Aktie von Siemens Healthineers mit einem Durchhänger zu kämpfen. Der Börsen-Emporkömmling verwöhnte seine Anleger in seiner noch jungen Börsengeschichte bisher mit signifikanten Kursgewinnen. Damit scheint es für den Moment vorbei zu sein. Grund zur Panik ist aber noch nicht gegeben. Zwar startet die Aktie auch am Mittwoch wieder mit roten Vorzeichen in den Handel, zurückzuführen ist das aber auf eine allgemein schlechte Stimmung an den Märkten, ausgelöst unter ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...