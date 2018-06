Nachdem die Aktie von Netflix die Marke von 400 USD deutlich übertroffen hatte, ging es mit den Anteilen in den letzten Tagen wieder bergab. Dabei handelte es sich aber nicht um eine Trendwende, sondern lediglich um eine vorübergehende Korrektur. Das zeigte der Kursverlauf am Dienstag überdeutlich. Die Aktie konnte sich an diesem Tag um knapp 4 Prozent verbessern und mit 399,39 USD wieder auf die sowohl psychologisch als auch charttechnisch wichtige Linie bei 400 USD aufschließen. Gut möglich, ... (Robert Sasse)

