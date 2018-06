Neckarsulm (ots) -



Ob Sonnenanbeter oder Schattenliebhaber: Im Sommer benötigt die Haut den richtigen Sonnenschutz. In jede Handtasche und zum Badeausflug gehört spätestens ab jetzt die "Cien Sun Sonnenmilch Classic" mit Lichtschutzfaktor 30 von Lidl. Das Eigenmarken-Produkt des Unternehmens wurde in der aktuellen Juli-Ausgabe der Stiftung Warentest mit 18 weiteren Sonnenschutzlotions und -sprays getestet. Mit der Gesamtnote 1,3 ("Sehr gut") gehört die Lidl-Sonnenmilch zu den besten und mit einem Preis von 1,18 Euro pro 100 Milliliter gleichzeitig zu den günstigsten Produkten. Im Test überzeugte das Sonnenschutzmittel mit der Einhaltung des angegebenen Lichtschutzfaktors und bei der Feuchtigkeitsversorgung.



Lidl-Sonnenschutz dauerhaft geprüfte Qualität



Vom Sonnenspray für Kinder bis hin zu Produkten mit unterschiedlichen Sonnenschutzfaktor - die Sonnenschutzmittel der Lidl-Eigenmarke "Cien" schneiden seit Jahren bei Stiftung Warentest und Ökotest mit "Sehr gut" und "Gut" ab. Ob "Sonnenmilch Classic" mit Lichtschutzfaktor 20, das "Transparente Sonnenspray Sport" oder das "Sonnenspray für Kinder": Die Cien-Sun-Produkte punkteten jedes Mal mit ihrer Qualität, mit den Inhaltsstoffen und bei der Anwendung.



