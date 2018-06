Baden-Baden (ots) - Als Bruder von Nationalspieler Toni Kroos scheinen die sportlichen Gene bei ihm in der Familie zu liegen: Felix Kroos ist ebenfalls Fußballer und spielt aktuell beim Verein 1. FC Union Berlin. Zu seinem Bruder Toni Kroos pflegt er ein herzliches Verhältnis - nicht zuletzt auch über moderne Kommunikationswege. Über das Smartphone halten sich die Brüder auf dem Laufenden In der "SWR3 Vormittagsshow" mit Nicola Müntefering berichtete Felix Kroos heute (27.6.2018) von einer eigenen Whatsapp-Gruppe, über die er sich regelmäßig mit seinem Bruder Toni Kroos und seinen Cousins austauscht. Auf die Frage, wie die Gruppe heißt, antwortet Felix Kroos kurz und auf den Punkt gebracht: "Geile Typen". Felix Kroos verpasst voraussichtlich das heutige Deutschland-Spiel Im Gegensatz zum letzten Deutschland-Spiel, das Felix Kroos gemeinsam mit seiner Verlobten zu Hause geschaut hat, wird er heute mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vor dem Fernseher sitzen können: "Das ist ganz bitter. Also ich - es ist noch nicht endgültig geklärt, weil ich noch mit dem Trainer reden muss - denn es kann ja nicht sein, dass ich das nicht gucken kann, aber so wie es jetzt aussieht, muss ich leider trainieren. Zu den Hintergründen fügt er jedoch hinzu: "Der ist Schweizer, das ist das Problem - und die spielen erst am Abend." Regelmäßige Hörerkonzerte SWR3 zählt zu den erfolgreichsten Radioprogrammen in Deutschland. Die vier Elemente Informati-on, Service, Popmusik und Comedy bestimmen das Programm. SWR3 ist mehr als Radio, indem es alle Angebote neben Hörfunk über Web, Fernsehen oder die Sozialen Medien zugänglich macht: regional, national und weltweit.



