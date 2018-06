In der aktuellen Schwächephase der Deutschen Post an der Börse sieht so mancher Analyst eine gute Chance für einen Kauf. Die Charttechnik gibt jedoch eher Anlass zur Sorge. In den letzten Tagen verlor die Aktie immer mehr an Wert und unterschritt dabei am Montag eine wichtige Unterstützung bei 29 Euro. Davon konnte das Papier sich bisher nicht erholen. Im Gegenteil, die Verluste nehmen weiter ihren Lauf und nach einem Minus von 0,8 Prozent bei Handelsstart am Mittwoch notieren die Anteile nur ... (Robert Sasse)

