Einwohner in Stuttgart dürfen sich über enorme Ausbaumaßnahmen der Telekom freuen. Zusammen mit einer staatlichen Förderung im Milliardenbereich sollen in der Region künftig immer mehr Haushalte mit Glasfaser versorgt werden. Darüber hinaus soll auch massiv in die Verbesserung des Mobilfunks investiert werden. Die Region Stuttgart soll nach derzeitigen Plänen als eine der ersten Regionen im Land ein 5G-Netz erhalten. Weitere Informationen rund um den Ausbau will die Telekom am 2. Juli bekanntgeben. ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...