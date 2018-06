Bremen (ots) - Anne Will zählt zu den erfolgreichsten Moderatorinnen des deutschen Fernsehens. Mit ihrer Talkshow greift sie seit 2007 regelmäßig und erfolgreich politische Themen auf und diskutiert mit ihren Gästen aktuelle gesellschaftspolitische Fragen. Welche Themen die Journalistin heute besonders beschäftigen und ob die Fußballweltmeisterschaft nach ihren Wünschen verläuft, erzählt die ehemalige "Sportschau"-Moderatorin bei 3nach9.



Außerdem begrüßen Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers am Freitag folgende Gäste: den Bassbariton-Star Thomas Quasthoff, den Frontmann von BAP Wolfgang Niedecken, die Autoren Bettina Göschl und Klaus-Peter Wolf, den Wissenschaftsastronauten Prof. Ulrich Walter, die Sportjournalistin Sabine Töpperwien und die Scheidungsanwältin Ines Daun.



Erstsendung im NDR/RB-Fernsehen und hr-Fernsehen



Die Pressemitteilungen von Radio Bremen werden im Internet unter www.radiobremen.de/presse veröffentlicht.



OTS: Radio Bremen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118095 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118095.rss2



Pressekontakt: Radio Bremen Presse und Öffentlichkeitsarbeit Diepenau 10 28195 Bremen Tel.: 0421/246-41050 presse.pr@radiobremen.de wwwradiobremen.de