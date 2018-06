Property News

27. Juni 2018

PSP Swiss Property verkauft Büroliegenschaft in Petit-Lancy, Genf

Bereinigung des Genfer Portfolios und Fokus auf Zentrumsliegenschaften.

Die Büroliegenschaft an der Av. des Morgines 8/10 in Petit-Lancy (rund 14'000 m2 vermietbare Fläche) wurde für CHF 55 Mio. an eine Tochtergesellschaft der Epic Suisse AG verkauft.

Durch den Verkauf reduziert sich der Leerstand des gesamten Portfolios um 1.2-Prozentpunkte (per Ende März 2018 betrug die Leerstandsquote 8.5%). PSP Swiss Property wird bei der Publikation der Halbjahreszahlen 2018 (17. August 2018) eine angepasste Leerstandsprognose per Jahresende 2018 mitteilen.

Der Genfer Markt bleibt für PSP Swiss Property trotz dieses Verkaufs zentral - so wurde bekanntlich Anfang Februar 2018 ein erstklassiges Immobilienportfolio mit mehreren Liegenschaften im Genfer Bankenviertel gekauft.

Weitere Informationen

Adrian Murer, CIO · Tel. +41 (0)44 625 55 77 · Mobile +41 (0)76 420 26 27

Vasco Cecchini, CCO · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32

PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 7.2 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 4.2 Mrd. aus. Die 89 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Genf, Olten, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

