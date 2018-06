L'application CUTS séduit toujours davantage les artistes et le public du Montreux Jazz Festival

Cheseaux-sur-Lausanne et Montreux, le 27 juin 2018 - CUTS, l'application développée par le Groupe Kudelski (https://www.nagra.com/), sera à nouveau disponible cette année lors du Montreux Jazz Festival (https://www.montreuxjazzfestival.com/). Téléchargée plus de 5'000 fois depuis 2016, l'application connaît un succès grandissant auprès des artistes et des festivaliers.

CUTS (http://mjf.cuts.live/) permet de diffuser des extraits de concerts sur les réseaux sociaux, par email ou messagerie, en temps réel, avec une qualité de son et d'image exceptionnelle. Les clips, d'une durée de 30 secondes, "coupés" directement dans le flux vidéo du festival, sont disponibles pendant sept jours.

L'année dernière, l'application CUTS a été déployée lors de 40 concerts, permettant aux festivaliers de partager des vidéos vers 57 pays sur les 5 continents. Au total, depuis 2016, les vidéos CUTS ont été vues près de 150'000 fois, toutes plateformes confondues.

Outre la visibilité supplémentaire offerte aux artistes, qui ont la garantie que les images diffusées sur le web et les réseaux sociaux sont de qualité professionnelle, CUTS leur permet également de mieux connaître les attentes et les envies de leur public.

Autre avantage non négligeable, l'application permet de diminuer le nombre de téléphones brandis dans les salles de concert, renforçant les interactions entre le public et les artistes.

La liste des concerts qu'il sera possible de partager avec CUTS sera dévoilée dès le 29 juin.

A propos du Groupe Kudelski

Le Groupe Kudelski (SIX:KUD:S) est un leader mondial en sécurité numérique. Ses technologies sont utilisées dans une large gamme de services et d'applications requérant un contrôle d'accès et une gestion des droits, et permettent de sécuriser les revenus des propriétaires de contenus et de services dans le domaine de la télévision numérique. Le Groupe offre également des solutions et des services de cyber sécurité destinés à aider les sociétés à évaluer les risques et les vulnérabilités et à protéger leurs données et leurs systèmes. Le Groupe est également un leader technologique dans le domaine du contrôle d'accès de personnes et de véhicules à des sites et à des manifestations. Les sièges du Groupe se situent à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse et à Phoenix (AZ) aux Etats-Unis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.nagra.com (http://www.nagra.com/)

