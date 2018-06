Bern (ots) - Der kollektive Arbeitsstreit bei der Schweizerischen

Depeschenagentur SDA (heute KEYSTONE-SDA-ATS AG) konnte durch die

Vermittlung der Eidgenössischen Einigungsstelle mit einem Vergleich

erfolgreich abgeschlossen werden. Der Vergleich wurde heute von den

Parteien unterzeichnet. Damit enden auch die Kampfmassnahmen in

diesem Arbeitskonflikt.



Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der KEYSTONE-SDA-ATS AG sind

erfreut und erleichtert, dass unter der Federführung der

Eidgenössischen Einigungsstelle eine einvernehmliche Lösung im

Arbeitskonflikt gefunden werden konnte. Die Einigungsstelle wurde im

Februar 2018 vom Verwaltungsrat der SDA angerufen, nachdem in den

Verhandlungen mit der Belegschaft und dem Sozialpartner keine Lösung

gefunden werden konnte.



Die Parteien haben sich nun im Rahmen des Verfahrens auf einen

Sozialplan und einen Vergleich geeinigt. Dies wurde möglich, weil

beide Parteien zu einer Lösung des Konflikts beigetragen haben. Die

Verhandlungsdelegation des VR hat unter anderem angeboten, die

betroffenen älteren Mitarbeiter/innen weiter zu beschäftigen. Mit der

heutigen Unterzeichnung des Vergleichs enden auch die Kampfmassnahmen

im Arbeitskonflikt und das Unternehmen kann den Blick wieder vorwärts

richten.



