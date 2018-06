Der Chef des dänischen Anbieters Universal Robots erklärt im Interview, welchen Wert eine Maschine hat, die Spiegeleier brät - und warum sich niemand vor menschenleeren Fabriken fürchten muss.

Herr von Hollen, Sie verkaufen Roboterarme, die Rohlinge in Maschinen legen oder Metalldrähte schneiden. Warum sollten Firmen einen Roboter kaufen für Handgriffe, die eine Hilfskraft erledigen kann?Es gibt in fast jedem Unternehmen viele Aufgaben, die langweilig, ungesund und schlecht bezahlt sind, wie das Heben von schweren Werkstücken, die monotone Befüllung von Maschinen oder Arbeiten, bei denen viel Staub entsteht. Dafür Leute zu finden wird immer schwerer. Und zwar weltweit. Ich komme gerade zurück aus Mexiko. Unser Kunde dort verliert im Schnitt alle drei Monate seine Hilfskräfte, weil sie keine Lust mehr haben. Jetzt setzt er unsere Roboterarme für diese Tätigkeiten ein.Ein Roboter ist aber auch teuer.Darum ist es uns wichtig, zu zeigen, dass sich die Investition schnell rentiert. Häufig schon nach zwölf Monaten.

Dafür brauchen Firmen einen Experten, der den Roboter programmiert.Viele denken, Roboter seien nur etwas für große Konzerne. Dass man viel Geld brauche, geschulte Ingenieure und viel Zeit. Und das war auch lange so. Wir wollen die Technologie demokratisieren. Firmen können unsere Roboterarme kaufen, den Strom anstellen und los geht's. Als ich zu Universal Robots kam, habe ich meinen zwölfjährigen Sohn mitgebracht. Der brauchte nur 20 Minuten, um dem Roboter beizubringen, Teile von A nach B zu legen.

Gibt es wirklich schon so viele Aufgaben, die Roboter übernehmen können?Es gibt Bereiche in jeder Produktionskette, ob in großen Unternehmen oder kleinen, die bisher nicht automatisiert sind. Weil bisherige Roboter nicht flexibel genug waren. Unsere Cobots lassen sich schnell und leicht an eine andere Stelle tragen und für eine neue Aufgabe umprogrammieren.Warum ist das nötig?Viele Unternehmen stellen mit den gleichen Anlagen verschiedene Produkte her. Einer unserer Kunden etwa fertigt Lautsprecher in unterschiedlichen Größen. Je nach Bestellung müssen die Mitarbeiter die Produktionskette verändern - und auch die Roboter verschieben und neu einstellen. Das wird bald in vielen Firmen normal sein, weil sie ihre Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...