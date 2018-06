ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Mittwoch leichte Gewinne verzeichnet. Die Sorgen rund um die Handelskonflikte haben sich etwas vermindert, nachdem aus Washington versöhnlichere Töne zu hören waren. Laut einem hochrangigen Regierungsmitarbeiter spricht sich US-Präsident Donald Trump gegen neue Maßnahmen zur Eindämmung chinesischer Investitionen in den USA aus. Stattdessen wolle er dies auf Basis der bestehenden Gesetze erreichen. Dennoch gehen Marktteilnehmer davon aus, dass das Thema als ein Belastungsfaktor noch länger präsent bleiben dürfte. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 8.505 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 51,52 (zuvor: 42,38) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten machten auch Analystenstimmen die Kurse. So stiegen SGS um 2,4 Prozent, nachdem Barclays die Aktie auf Overweight von Equalweight erhöht hatte. Bei den Bankenwerten gewannen Julius Bär 0,7 Prozent. Die UBS hat den Wert auf Buy von Neutral erhöht. Auch die anderen Bankenwerte lagen im Plus. Credit Suisse gewannen 0,2 Prozent und UBS 0,8 Prozent.

Zu den stärksten Titel gehörten daneben Lafargeholcim mit einem Plus von 1,9 Prozent und Sika mit plus 1,4 Prozent. Schwächster Wert im SMI waren Novartis mit einem Abschlag von 0,5 Prozent. Die Aktie des Wettbewerbers Roche legte um 0,5 Prozent zu.

