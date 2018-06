Zürich - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch nach einem bewegten Handelsverlauf im Plus geschlossen. Der SMI überwand im Tagesverlauf eine frühe Kursschwäche. So war der Leitindex noch am Vormittag auf ein 16-Monatstief gefallen. Auslöser der Kurserholung - die auch an den anderen europäischen Märkten und in den USA spürbar war - waren Nachrichten aus dem Weissen Haus. Dabei scheint US-Präsident Donald Trump die Wogen mit China glätten zu wollen.

Laut Quellen sprach er sich gegen neue Massnahmen zur Reduktion chinesischer Investitionen in den Vereinigten Staaten aus. Stattdessen möchte der US-Präsident dieses Ziel mithilfe bestehender Gesetze erreichen - eine weitaus mildere Massnahme als zuvor befürchtet. Allerdings sei dies noch kein Grund, um in Euphorie zu verfallen, hiess es aus dem Handel. Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass sich Trumps Positionen im Handelskonflikt schnell ändern können.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann am Mittwoch schliesslich 0,31 Prozent auf 8'504,50 Punkte. Vom Tagestief bei 8'373 Punkten kletterte der Index im Tagesverlauf wieder um mehr als 130 Zähler nach oben. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann schliesslich 0,42 Prozent auf 1'413,06 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,32 Prozent auf 10'221,51 Punkte.

