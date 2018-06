Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach langer Durststrecke ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit stärkeren Gewinnen aus dem Handel gegangen. Laut Aussagen eines US-Regierungsmitarbeiters will US-Präsident Donald Trump chinesische Investitionen mit bestehenden Gesetzen eindämmen. Die Ausschöpfung bestehender Gesetze eigne sich zum Schutz von US-Technologie besser als "exekutive Maßnahmen", sagte der Offizielle. Die Worte wurden im Handel mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, deuten sie doch eine Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China an.

Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 12.349 Punkte, schloss damit aber klar unter dem Tageshoch bei 12.440. Die Anleger blieben vorsichtig, zu häufig hat sich die Position der USA wieder kurzfristig geändert. Trump erklärte über den Kurznachrichtendienst Twitter, eine Zusammenarbeit mit dem Kongress in der Frage der chinesischen Investitionen sei der beste Weg. Er werde aber auf die zunächst erwogenen Maßnahmen zurückkommen, wenn der Kongress die Regeln für den CFIUS-Ausschuss nicht ändere. Das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) ist für die Kontrolle von Auslandsinvestitionen zuständig.

Thyssenkrupp soll kurz vor Einigung mit Tata Steel stehen

Thyssenkrupp zogen kräftig an und gewannen 3,7 Prozent. Auslöser für den Kurssprung war ein Reuters-Artikel. Thyssenkrupp und Tata Steel sollen einer Fusion ihrer Stahlgeschäfte näher kommen, schrieb Reuters mit Verweis auf Insider. Auf beiden Seiten kämen die zuständigen Gremien zusammen, eine Vereinbarung werde noch in dieser Woche angestrebt. Streit gab es bei der Frage der Bewertung der jeweiligen Stahlsparten. Hier scheint sich ein Kompromiss abzuzeichnen.

Tagesverlierer im DAX waren Deutsche Bank mit Abgaben von 1,7 Prozent. Im Handel wurde allgemein auf die vom Handelskonflikt ausgelösten Risiken für den Bankensektor verwiesen. CFRA bestätigte daneben ihre Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank. Der Turnaround-Plan des neuen Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing überzeugt die Analysten nicht. Der Rückgang der Einnahmen werde nach wie vor größer sein als die eingesparten Kosten.

Axel Springer gewannen 3,7 Prozent nach einer Hochstufung auf Accumulate durch Equinet. Für Gerresheimer ging es dagegen nach einer angeblichen Herabstufung auf Hold durch Lampe um 4,5 Prozent nach unten. Nach Herunterstufungen durch die Commerzbank verloren 1&1 Drillisch 9,1 Prozent und United Internet 8 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 132,4 (Vortag: 99,4) Millionen Aktien im Wert von rund 4,50 (Vortag: 3,70) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner, sieben -verlierer und eine unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.348,61 +0,93% -4,41% DAX-Future 12.343,00 +0,92% -5,19% XDAX 12.357,18 +0,50% -3,92% MDAX 25.965,55 +0,62% -0,90% TecDAX 2.721,15 -0,88% +7,60% SDAX 12.085,65 -0,13% +1,67% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,26 20 ===

