Straubing (ots) - Immer wieder sind die Renditen geschrumpft, viele Zusagen können die Unternehmen nicht einhalten. Die Bundesregierung ist ihnen zur Seite gesprungen und hat die Verbraucher mit der Senkung des Garantiezinses und Änderungen bei den Bewertungsreserven ein Stück weit enteignet. Das war ärgerlich und unfair, aber rechtens, hat der Bundesgerichtshof am Mittwoch festgestellt. Dass die Versicherer "nachprüfbar" belegen müssen, dass sie ohne die Kürzungen nicht in der Lage sind, ihre Garantiezinsen sicherzustellen, ist für die geschröpften Kunden ein schwacher Trost.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de