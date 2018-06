Hier geht's zum Video

Während in den 90iger Jahren bis vor nicht allzu langer Zeit noch die Notenbanken mit billigem Geld die Kohlen aus dem Finanzfeuer holten, hält jetzt ein Anderer die Zügel in der Hand... Was Sie aus den einstiegen Abstürzen und Höhenflügen vom Dax für aktuelle Investments lernen können und wie Sie sich jetzt mit dem Einfluss von Donald Trump aufstellen sollten, darüber spricht Moderatorin Johanna Claar mit Jochen Stanzl von CMC Markets.