Es ist eine alte Börsenweisheit, dass Aktien am besten genau dann gekauft werden sollten, wenn sie an einem Tiefpunkt angelangt sind. Die Aktie der Deutschen Bank hat nicht mehr viel Luft nach unten und so könnte mancher Anleger jetzt über ein Investment nachdenken. Tatsächlich ist das Potenzial enorm. Das Papier könnte sich im Wert locker vervielfachen.

Voraussetzung dafür ist aber eine anhaltende Trendwende und eben jene ist derzeit nicht in Sicht. In absehbarer Zeit sind weiter fallende ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...