AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.397,13 +0,84% -3,05% Stoxx50 3.035,84 +0,80% -4,47% DAX 12.348,61 +0,93% -4,41% FTSE 7.621,69 +1,11% -1,95% CAC 5.327,20 +0,87% +0,28% DJIA 24.464,29 +0,75% -1,03% S&P-500 2.737,48 +0,53% +2,39% Nasdaq-Comp. 7.573,14 +0,15% +9,70% Nasdaq-100 7.093,62 +0,36% +10,90% Nikkei-225 22.271,77 -0,31% -2,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,25 +19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,79 70,53 +3,2% 2,26 +22,5% Brent/ICE 78,05 76,31 +2,3% 1,74 +20,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.254,74 1.259,03 -0,3% -4,29 -3,7% Silber (Spot) 16,18 16,29 -0,7% -0,11 -4,5% Platin (Spot) 857,50 867,00 -1,1% -9,50 -7,8% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,3% -0,01 -10,3%

Die Ölpreise profitierten weiter davon, dass die USA ihre harte Linie bei den iranischen Ölexporten wiederholt haben. Die USA erwarten, dass alle Länder bis zum 4. November ihre Ölimporte aus dem Iran auf null senken - sonst drohten Sanktionen. Damit verfolgt Washington das Ziel, den Iran politisch und wirtschaftlich vollständig zu isolieren. Importeure iranischen Öls waren bislang davon ausgegangen, dass die USA einen erheblichen längeren Zeitraum zur Reduktion der Importe einräumen würden. Zusätzlichen Auftrieb erhielten die Preise ferner von der Abnahme der US-Ölvorräte, die das US-Energieministerium meldete.

Der Goldpreis fiel mit dem starken Dollar erneut auf ein Sechsmonatstief und setzte damit die Abwärtstendenz vom Vortag fort. Charttechnisch sehen Analysten für den Goldpreis zudem noch weiteres Abwärtspotenzial.

FINANZMARKT USA

Die Blue Chips an der Wall Street liegen am Mittwochmittag Ortszeit im Plus, auch wenn sie zwischenzeitlich deutlich höhere Gewinne wieder abgegeben haben. Versöhnlichere Töne aus Washington im Handelsstreit helfen den Aktien aufwärts, zumal die gesunkenen Kurse zum Einstieg locken. Im Handelsstreit mit China scheint US-Präsident Donald Trump die Wogen glätten zu wollen. Laut einem hochrangigen Regierungsmitarbeiter spricht er sich gegen neue Maßnahmen zur Eindämmung chinesischer Investitionen in den USA aus. Stattdessen wolle er dies auf Basis der bestehenden Gesetze erreichen. US-Staatsanleihen bleiben derweil gefragt. Steigende Notierungen drücken die Rendite zehnjähriger Titel um 4 Basispunkte auf 2,85 Prozent. An Konjunkturdaten wurden die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern veröffentlicht. Diese gingen im Mai weniger stark zurück als erwartet. Unter den Einzelwerten springen World Wrestling Entertainment (WWE) um 5,3 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat Verträge zur Übertragung von Wrestling-Veranstaltungen mit dem zu Comcast gehörenden Fernsehsendern USA Network und Fox Sports geschlossen. Sonic Corp fallen dagegen um 9,2 Prozent. Die Restaurantkette hat zwar mit ihrem Quartalsergebnis die Erwartungen übertroffen, doch enttäuschte der Umsatz. Daneben gibt es eine Übernahme in der Lebensmittelbranche. Conagra Brands kauft Pinnacle Foods für 10,9 Milliarden Dollar in bar und Aktien. Je Aktie beträgt der Kaufpreis 68 Dollar. Die Aktionäre erhalten für einen Pinnacle-Anteilsschein 43,11 Dollar in bar und 0,6494 Conagra-Aktie. Die Pinnacle-Aktie sinkt um 4,2 Prozent auf 65,05 Dollar. Conagra fallen um 7,1 Prozent. Die Aktie von General Electric (GE) rückt wie bereits am Dienstag kräftig vor und gewinnt 3,7 Prozent. Diesmal stützt eine Analyse von Oppenheimer, die ihre negative Haltung aufgibt und die Aktie auf Perform von Underperform anhebt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die versöhnlicheren Töne aus Washington haben die europäischen Börsen am Mittwochnachmittag ins Plus getrieben. Gesucht waren Aktien der Ölbranche, nachdem sich der Ölpreis dank der harten Haltung der USA in ihrer Iran-Politik stark erholt hatte. Der Sektor führte die Gewinner mit einem Plus von 2,2 Prozent deutlich an. Bankenwerte tendierten 0,4 Prozent niedriger und waren damit schwächster Sektor. Der Handelskonflikt mit den USA könne zu einem Investitionsrückgang, fallender Kreditnachfrage und damit einem Gewinneinbruch im Corporate Banking der Institute führen, so die Befürchtung im Markt. Dazu kämen die Sorgen um die Probleme Europas und speziell die Refinanzierung Italiens. Unter den Einzelwerten verloren Ferratum gut 23 Prozent, nachdem der finnische Finanzdienstleister seine Umsatzprognose zurückgezogen hatte. Thyssenkrupp legten um 3,7 Prozent zu. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters steht der Stahlkonzern kurz vor einer Einigung mit der indischen Tata Steel über die Zusammenlegung der Stahlgeschäfte. Für Whitbread ging es trotz schwächerer Zahlen um 3,4 Prozent nach oben. Nach Einschätzung von AJ Bell sind die flächenbereinigten Umsätze nicht schwach genug, um die Jahresziele zu gefährden. Daneben weist Goodbody darauf hin, dass eine mögliche Trennung von Costa Coffee die Aktie unterstützen sollte, trotz des schwächeren Marktumfelds. Fastjet brachen an der Londoner Börse um 78,8 Prozent ein. Der Cashbestand der Billigairline ist im Juni auf 3,3 Millionen Dollar zusammengeschrumpft. Das Unternehmen verhandelt mit Großaktionären über mögliche Kapitalmaßnahmen. Allerdings gebe es keine Garantie, dass die Verhandlungen zu einem positiven Ergebnis führen werden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.49 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1582 -0,56% 1,1649 1,1668 -3,6% EUR/JPY 127,89 -0,20% 128,03 128,25 -5,5% EUR/CHF 1,1541 -0,02% 1,1545 1,1559 -1,4% EUR/GBP 0,8815 +0,09% 0,8813 1,1347 -0,8% USD/JPY 110,39 +0,34% 109,92 109,92 -2,0% GBP/USD 1,3142 -0,63% 1,3218 1,3240 -2,7% Bitcoin BTC/USD 6.126,97 -0,7% 6.099,22 6.156,62 -55,1%

Der Dollar zog mit der jüngsten Entwicklung im Handelsstreit an. Der Euro fiel von seinem Tageshoch bei etwa 1,1670 Dollar auf rund 1,1585 Dollar. Die UBS bleibt gleichwohl pessimistisch. Auch wenn die USA sich wahrscheinlich irgendwie mit ihren Handelspartnern einigten, liege eine echte Lösung des Zollstreits noch in weiter Ferne, hieß es. Die schweizerische Bank reduziert daher vorerst ihr direktes Dollar-Exposure. Wenn die Handelspartner der USA Zölle in gleicher Höhe beschlössen wie die USA, sei dies für den Dollar letztlich neutral. Die US-Währung dürfte dann auf dem Niveau verharren, auf dem sie sich vor Einführung der US-Strafzölle bewegt habe.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit Abgaben haben sich die Aktienmärkte in Asien zur Wochenmitte gezeigt. Die Unsicherheit in Bezug auf die schwelenden Handelskonflikte blieb im Fokus der Investoren. Eine Ausnahme im negativen Marktumfeld bildeten die Öl-Werte, für die es mit der Aussicht auf harte US-Sanktionen gegen Iran kräftig nach oben ging. Die Papiere von Oil Search kletterten in Sydney um 2,2 Prozent, Woodside Petroleum legten um 1,4 Prozent zu. In Tokio erhöhte sich der Ölsektor um 7,7 Prozent. Inpex verbesserten sich um 1,5 Prozent. In Hongkong kletterten Petrochina um 0,4 Prozent. Dagegen fielen die Aktien von Fluggesellschaften und Reedereien teils deutlicher zurück, da hier mit steigenden Spritkosten gerechnet wird. Die Titel von ANA Holdings verzeichneten ein Minus von 1,6 Prozent, Japan Airlines fielen um 1,2 Prozent und die Aktien der Reederei Mitsui O.S.K. ermäßigten sich um 1,5 Prozent. Im japanischen Öl-Sektor geht derweil die Konsolidierung weiter. Die Gründerfamilie von Idemitsu hat unter Bedingungen einer Fusion mit Showa Shell Sekiyu zugestimmt. Die Aktien von Idemitsu stiegen um 14 Prozent, Showa Shell Sekiyu gewannen 8,5 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Thyssenkrupp und Tata nähern sich Stahl-Joint-Venture - Agentur

Thyssenkrupp und Tata Steel stehen nach Informationen von Reuters kurz vor einer Einigung bei der geplanten Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens für ihre europäischen Stahlgeschäfte. Mehrere mit den Beratungen vertraute Personen hätten erklärt, ein Vereinbarung solle noch in dieser Woche abgeschlossen werden. Dazu kämen die nötigen Gremien auf beiden Seiten zusammen. Die Gespräche seien konstruktiv und befänden sich auf der Zielgeraden, schreibt Reuters. Ein Konzernsprecher von Thyssenkrupp wollte sich dazu nicht äußern. Er sagte aber, man gehe nach wie vor davon aus, noch im Juni eine Vereinbarung zu erreichen.

Evonik streicht bis Ende 2020 bis zu 1.000 Stellen

Beim Spezialchemiekonzern Evonik werden bis Ende 2020 weltweit bis zu 1.000 Stellen in Verwaltung und Vertrieb wegfallen. Der Abbau der Belegschaft soll dazu beitragen, die Gemeinkosten dauerhaft um 200 Millionen Euro zu reduzieren. Dieses Ziel hatte Evonik im Herbst 2017 formuliert. Mit den Arbeitnehmervertretern hat sich das Unternehmen aus Essen nach eigenen Angaben darauf verständigt, den Stellenabbau sozialverträglich zu gestalten.

Verdi will mit Warnstreiks neue Verhandlungsrunde bei T-Systems erreichen

Im Tarifkonflikt zwischen T-Systems und Verdi verstärkt die Gewerkschaft mit Warnstreiks ihren Druck auf die Arbeitgeber. Wie Verdi mitteilte, beteiligten sich rund 1.400 Beschäftigte an den teilschichtigen Warnstreiks, zu denen die Gewerkschaft am Dienstag und Mittwoch aufgerufen hatte. "Aktuell ist nicht einmal absehbar, ob es einen neuen Termin für die vierte Verhandlungsrunde zur Tarifrunde gibt", monierte Verdi-Streikleiter Frank Sauerland. Diese Hängepartie müsse beendet werden. Für Donnerstag rief Verdi zu ersten vollschichtigen Warnstreiks auf.

Kion schafft neues Vorstandsressort - Susanna Schneeberger wird CDO

Die Kion Group erweitert den Vorstand und schafft ein neues Vorstandsressort. Wie der Gabelstapler-Hersteller und Anbieter von Lagertechnik mitteilte, hat der Aufsichtsrat Susanna Schneeberger mit Wirkung zum 1. Oktober für fünf Jahre zum Vorstandsmitglied bestellt. Dort übernimmt sie die strategische Verantwortung für das Segment Supply Chain Solutions und wird gleichzeitig als Chief Digital Officer (CDO) die konzernweiten Aktivitäten zur Digitalisierung und Vernetzung von Produkten und Prozessen sowie die Weiterentwicklung der IT-Systeme verantworten.

Bewertungsreserven in Lebensversicherungen dürfen gekürzt werden

Lebensversicherer dürfen bei der Auszahlung von Versicherungen die Beteiligung an Bewertungsreserven kürzen. Der Bundesgerichtshof (BGH) erklärte in einem am Mittwoch in Karlsruhe verkündeten Urteil eine Gesetzesänderung für verfassungsgemäß, die dies ermöglicht. Allerdings müssen dafür im Einzelfall die Voraussetzungen geprüft werden. Das Gericht wies deshalb den konkreten Fall, über den verhandelt wurde, an das Landgericht Düsseldorf zurück. (Az. IV ZR 201/17)

Italien verschiebt Übergabe des Ilva-Stahlwerks an Arcelormittal - Agentur

Italiens Industrieminister Luigi Di Maio hat nach Informationen von Reuters die vertraglich vereinbarte Übergabe des Stahlwerks Ilva an den Stahlmulti Arcelormittal um zweieinhalb Monate bis zum 15. September ausgesetzt. Dies habe Di Maio am Dienstagabend verkündet. Die neue italienische Regierung will laut Bericht die Konditionen des Vertrags mit Arcelormittal noch einmal verändern.

Shell gibt Ölgeschäft im Irak auf

Die Royal Dutch Shell plc hat ihr Engagement im irakischen Ölsektor beendet. Die Tochter Shell Iraq Petroleum Development BV übertrage den Anteil von 45 Prozent am irakischen Ölfeld Majnoon Ende des Monats an die staatliche Basra Oil Co, teilte die Gesellschaft mit.

Twitter verschärft Kampf gegen Spam-Accounts

Twitter sagt Internet-Trollen, gefälschten Accounts und automatisierten Programmen verstärkt den Kampf an. Der Kurzbotschaftendienst müsse gegen diejenigen verteidigt werden, "die unsere Offenheit ausnutzen wollen", kündigten die Twitter-Manager Del Harvey und Yoel Roth in einem Blog-Eintrag an. Um den Dienst vor Manipulationen zu schützen, sollen unter anderem für neu erstellte Twitter-Nutzerkonten die Angabe einer E-Mail-Adresse oder einer Telefonnummer verpflichtend werden.

Comcast an Kapitalgebern für 21st-Century-Fox-Deal interessiert - Kreise

Comcast erwägt, sich mit Kapitalgebern wie Private-Equity-Investoren oder strategischen Partnern zusammenzutun, um zusätzliches Kapital für den teuren Kauf des Film- und Fernsehgeschäfts von 21st Century Fox zu beschaffen. Dies sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen. Der US-Kabelkonzern, der in Konkurrenz zu Walt Disney für die begehrten Teile des Medienimperiums bietet, habe keine unmittelbaren Pläne, Kapitalquellen anzuzapfen. Aber dies könnte der Fall sein, falls der Bieterwettstreit exorbitante Höhen erreiche - um die 90 Milliarden US-Dollar oder so, sagten diese Personen.

Conagra übernimmt Pinnacle Foods für 8,2 Milliarden Dollar

In den USA bahnt sich eine milliardenschwere Übernahme in der Lebensmittelbranche an. Conagra Brands will Pinnacle Foods, einen Hersteller von Tiefkühlkost und Snacks, für 10,9 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien erwerben. In dieser Summe sind auch die Schulden von Pinnacle enthalten. Das kombinierte Unternehmen käme auf einen Umsatz von rund 11 Milliarden Dollar. Die Pinnacle-Aktionäre wären mit 16 Prozent an der Gesellschaft beteiligt.

Steinhoff bittet Kreditgeber um Fortsetzung der Unterstützung

Der angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff bemüht sich um eine Verlängerung bestimmter stützender Maßnahmen, mit denen die Finanzlage der Steinhoff Europe AG und der Steinhoff Finance Holding GmbH stabilisiert werden soll. Wie die Steinhoff International Holdings NV mitteilte, hat sie um eine Verlängerung bis zum 20. Juli ersucht. Ursprünglich hatten die wichtigsten Kreditgeber ihren Rückhalt bis Ende dieses Monats zugesagt. Damit wollte sich Steinhoff Zeit erkaufen, um die Restrukturierung voranzutreiben.

LG Electronics baut Werk für Solarmodule in Alabama

LG Electronics USA will auf ihrem Gelände in Huntsville im US-Bundesstaat Alabama eine Anlage zur Fertigung von Solarmodulen errichten. Dort sollen ab Anfang 2019 jährlich 500 Megawatt Hochleistungs-Solarmodule produziert werden, wie das Unternehmen mitteilte. Es würden 160 Vollzeitarbeitsplätze geschaffen. Attraktive staatliche und lokale Anreize seien ausschlaggebend für die Entscheidung von LG für Huntsville gewesen, hieß es.

