RHI reagiert auf die jüngsten Spekulationen: Man nehme die jüngsten Spekulationen der Presse über RHI Magnesita und eine mögliche Transaktion mit Kumas Manyezit Sanayi AS zur Kenntnis, heisst es in einer Mitteilung. Als Marktführer in ihrem Segment sei RHI Magnesita regelmäßig bestrebt, sich bietende Chancen zu evaluieren, um an der laufenden Konsolidierung der Feuerfestindustrie teilzunehmen. Die Gesellschaft bestätigt, dass derzeit keine Vereinbarung in Bezug auf Kumas Manyezit Sanayi AS besteht, und es keine Gewissheit gibt, dass eine Transaktion überhaupt stattfinden wird. Eine weitere Ankündigung wird gegebenenfalls erfolgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...