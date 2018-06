Bonn (ots) - Es geht mal wieder ums Ganze in Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU suchen nach einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik. Nicht zum ersten Mal seit der Krise von 2015. Die darf sich nicht wiederholen, so weit ist man sich noch einig. Aber ansonsten ist von Einigkeit in der Europäischen Union wenig zu spüren. Und wenn Angela Merkel am Wochenende nicht mit einer überzeugenden Lösung nach Hause kommt, ist nicht nur die EU in Gefahr. Möglicherweise steht dann sogar die eigene Regierung vor dem Aus. Nach nur drei Monaten.



Ist eine gemeinsame Flüchtlingspolitik in der EU noch möglich? Ist der Traum von einem grenzenlosen Europa ausgeträumt? Scheitert die Koalition an Europa?



Alexander Kähler diskutiert mit:



- Isabell Hoffmann, Bertelsmann Stiftung - Boris Kálnoky, ungarischer Journalist - Oswald Metzger, Publizist - Prof. Andreas Zick, Konfliktforscher Uni Bielefeld



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de