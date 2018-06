Norilsk Nickel konnte in den zurückliegenden Tagen die hohen Erwartungen nicht mehr ganz erfüllen. Der Wert ist auf dem Weg dazu, hohe und höchste Kursgewinne zu erzielen, verläuft in einem charttechnischen Aufwärtstrend - und stockte jetzt. Auch am Dienstag ging es um 1 % nach unten. Dennoch ist das Bild im Chart weiterhin erstklassig. Es gibt kaum Zweifel daran, dass die Chancen deutlich größer sind als die Risiken. Noch hat die Aktie Luft für mehr als 15 % Kursgewinn. Denn: Der Aufwärtstrend ... (Moritz von Betzenstein)

