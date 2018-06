Der Kurssturz von Steinhoff dürfte nur für die wenigsten eine gute Neuigkeit gewesen sein. Manch einer könnte jetzt aber angesichts lächerlich geringer Kurse auf ein Comeback setzen. In der Tat ist das Potenzial enorm, sollte Steinhoff noch einmal die Kurve kriegen. Die Aktie wird zwar wohl kaum so schnell an ihren Wert aus dem Jahr 2017 anschließen können, dennoch wäre eine Wertsteigerung um den Faktor 10 oder mehr durchaus möglich.

Es wäre aber schon sehr mutig, auf eine solche Entwicklung ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...