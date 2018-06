Von Erich Schwartzel und Keach Hagey

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Unterhaltungskonzern Disney hat im Bieterrennen um den Großteil der Vermögenswerte von 21st Century Fox einen wichtigen Etappensieg errungen. Das US-Justizministerium genehmigte Walt Disney nach eigenen Angaben den 71 Milliarden US-Dollar schweren geplanten Erwerb von Teilen von 21st Century Fox, knüpfte das Plazet aber wegen kartellrechtlicher Bedenken an Auflagen. So muss der Unterhaltungskonzern die regionalen Sportsender von Fox verkaufen. Disney hat der Veräußerung von 22 Sendern demnach zugestimmt

Disney und Fox hatten im Dezember einen 52,4-Milliarden-Dollar-Aktiendeal besiegelt, den Comcast Mitte Juni mit einem 65 Milliarden-Dollar-Barangebot, oder 35 Dollar je Fox-Aktie, übertrumpfte. Disney wiederum stach das Comcast-Angebot in der vergangenen Woche mit einem verbesserten Angebot im Wert von 71,3 Milliarden Dollar aus.

Comcast prüfe derzeit alle Optionen, inklusive eines substanziell höheren Angebots und auch, ob man beim Bieterwettstreit überhaupt weitermache, sagten die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Comcast fühle sich nicht unter Druck, sofort zu agieren, da Disney und Fox Aktionärstreffen, die ursprünglich am 10. Juli stattfinden sollten, auf unbestimmte Zeit verschoben hätten.

21st Century Fox hat dieselben Großaktionäre wie News Corp, der Muttergesellschaft vom Wall Street Journal und Dow Jones und damit dieser Nachrichtenagentur.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2018 13:21 ET (17:21 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.