Das Analysehaus RBC hat Just Eat nach dem Kapitalmarkttag des Essenslieferanten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 950 Pence belassen. Investitionen in die Essensauslieferung dürften zwar auf längere Sicht den Wert steigern, kurzfristig gehe dies aber auf Kosten der Gewinne, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die vorderste Zielsetzung des Managements, Marktanteile im Internetbereich zu gewinnen, sei dennoch eine gewinnbringende Strategie. Zwar sei mittelfristig Druck für die ergebnisseitigen Konsensschätzungen zu erwarten, die Umsätze sollten aber steigen./ck/men Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BKX5CN86