Schulte-Schlagbaum AG: Situation Konzernumsatzerlöse und Ergebnis nach 5 Monaten in 2018 DGAP-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Zwischenbericht Schulte-Schlagbaum AG: Situation Konzernumsatzerlöse und Ergebnis nach 5 Monaten in 2018 27.06.2018 / 20:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Meldung vom 27.06.2018 Situation Konzernumsatzerlöse und Ergebnis nach 5 Monaten in 2018 Die Schulte-Schlagbaum AG (im Folgenden "SAG") hat nach 5 Monaten im Jahr 2018 konsolidierte Konzernumsatzerlöse in Höhe von 18,1 Mio. EUR erzielt und lag damit leicht unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die kumulierten Umsatzerlöse des Geschäftsbereichs Gästemanagementsysteme, der Tochtergesellschaften eccos pro gmbh, novacom software gmbh und EDV-Service Schaupp GmbH, stellten sich mit einem Wert von 4,5 Mio. EUR nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr dar. Während der bei der Muttergesellschaft beheimatete Geschäftsbereich der Schloss- und Schließblechsysteme ebenfalls das Umsatzniveau des Vorjahreszeitraums erreichte, lag der Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel rund 9% unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Unsere Schweizer Tochtergesellschaft STS Systemtechnik Schänis GmbH konnte währungsbereinigt die Umsatzerlöse des Vorjahreszeitraums um rund 4% steigern und trug damit positiv zu einem nur leicht unter Vorjahresniveau liegenden Umsatzerlöse des Industriebereichs von 14,4 Mio. EUR bei. Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich auf - 0,3 Mio. EUR und lag damit unter dem im Vergleichszeitraum 2017 erzielten ausgeglichenen Konzernergebnis vor Steuern. Wesentliche Einflussfaktoren dieser nicht zufriedenstellenden Entwicklung waren die durch die starken Rohstoffpreiserhöhungen verminderte Rohertragsmarge im Industriebereich, eine durch die bundesweit auftretende Grippewelle sehr hohe Krankheitsquote und damit einhergehende höhere Personalkosten und Lieferrückstände. Auf Basis der Prognosen für die deutsche Bauindustrie gehen wir weiterhin grundsätzlich von einem positiven Marktumfeld in 2018 aus. Wegen der auch zukünftig schwer einzuschätzenden Exportmärkte bleibt eine genaue Prognose für die Geschäftsentwicklung im Ausland schwierig. Aufgrund der sich in der Vertriebspipeline befindlichen Projekte im Export, geht der Vorstand insgesamt davon aus, an die positiven Ergebnisse des Vorjahres anknüpfen zu können. Die zwingend notwendig gewordenen und eingeleiteten Preiserhöhungen im Industriebereich werden die Rohertragsmarge im weiteren Jahresverlauf verbessern. Im projektgetriebenen Geschäftsbereich Gästemanagementsysteme und Schließsysteme für Türen und Möbel haben bereits im Hause befindliche Projekte, die durch verschiedene externe Einflussfaktoren verschoben worden sind, ein besseres Ergebnis in den ersten 5 Monaten verhindert. Das Management ist zuversichtlich, dass sich aufgrund der genannten Aspekte die Umsatzerlöse 2018 positiv entwickeln. Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand weiterhin davon aus, auf Jahressicht einen leichten Anstieg der Umsatzerlöse zu erreichen. Kontakt: Frank Reiske Kaufmännische Leitung Tel: 02051/2086-115 E-Mail: frank.reiske@sag-schlagbaum.com 27.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Schulte-Schlagbaum AG Nevigeser Straße 100 - 110 42553 Velbert Deutschland Telefon: 02051/2086-0 E-Mail: sag@sag-schlagbaum.com Internet: http://www.sag-schlagbaum.com ISIN: DE0007190001 WKN: 719000 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699539 27.06.2018 CET/CEST

ISIN DE0007190001

AXC0294 2018-06-27/20:10