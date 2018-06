Die Aktie von ISRA Vision konnte am Dienstag und am Mittwoch erneut einen satten Gewinn einfahren. Es ging um insgesamt 8 % nach oben. Dies gilt als sehr gutes Zeichen, insofern der Wert derzeit ohnehin in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend unterwegs ist. Die Aktie hat nun die Chance auf weitere Allzeithochs.

Erst am Montag war der höchste Kurs aller Zeiten auf 54,50 Euro gestellt worden. Nun wurde diese Marke auf 59,20 Euro hochgeschraubt. Die 60-Euro-Marke ist nun zum Greifen ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...