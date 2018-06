Die US-Börsen haben am Mittwoch ihren Stabilisierungsversuch abgebrochen und sind in die Verlustzone gedreht. An der Wall Street und den technologielastigen Nasdaq-Börsen ging wieder einmal die Sorge vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China um.

Wasser auf diese Mühle goss der Fernsehmoderator Lawrence Kudlow, den US-Präsident Donald Trump im März zum Direktor des National Economic Council ernannt hatte. Er sagte dem Sender Fox Business, dass Trump keine Pläne habe, eine mildere Haltung in den Handelsbeziehungen mit China einzunehmen. Die aktuellen, gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten wurden dagegen kaum beachtet.

Der Dow Jones Industrial büßte rund zwei Stunden vor Börsenschluss 0,25 Prozent auf 24 223,16 Punkte ein. Am Vortag hatte der US-Leitindex nach seinem mehr als zweiprozentigen Minus zum Wochenstart moderate Gewinne verbucht und diese im frühen Handel am Mittwoch zeitweise um rund ein Prozent ausgebaut.

Vorausgegangen waren den frühen Gewinnen Signale der Entspannung. In seinem Bemühen, die US-Wirtschaft besser vor Risiken durch Investitionen aus China zu schützen, hatte Trump den Eindruck vermittelt, einen vorsichtigeren Kurs einzuschlagen. Zunächst sollten bereits bestehende Regeln modernisiert und keine weitere Maßnahmen ergriffen werden, hatte es geheißen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es zur Wochenmitte um 0,39 Prozent abwärts auf 2712,52 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,75 Prozent auf 7015,41 Punkte.

Unter den Einzelwerten im Dow rutschten die Aktien von Intel um 1,2 Prozent ab. Goldman Sachs ist nach einer Asienreise, wo die Analysten der US-Bank mit zahlreichen Zulieferunternehmen aus der Techbranche zusammen trafen, zunehmend negativ für den Chiphersteller gestimmt. Marktanteilsverluste bei Server-Prozessoren sowie höhere Investitionen bei Intel werden nun auch im Jahr 2019 für möglich gehalten.

Die Aktien des Dow-Neulings Walgreens zeigten sich nach ihrem einprozentigen Vortagesverlust unverändert.

Zahlen legte der Lebensmittelhersteller General Mills vor. Mit seinem bereinigten Gewinn je Aktie im vierten Quartal übertraf er die Erwartungen, doch das half im von Sorgen geprägten Marktumfeld wenig. Die Aktien verloren nach anfänglichen Gewinnen zuletzt 0,7 Prozent. Bed Bath & Beyond zeigten sich vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen des Einzelhändlers unverändert.

Zudem steht ein Milliardenzusammenschluss in der Lebensmittelbranche bevor: Conagra Brands will den etwas kleineren Wettbewerber Pinnacle Foods übernehmen und bietet 43,11 US-Dollar je Aktie und 0,6494 Conagra-Aktien je Pinnacle-Aktie. Beide Unternehmen stimmten dem Deal bereits zu, über den zuvor schon spekuliert worden war. Die Anleger reagierten nun negativ auf die Konditionen der Transaktion: Die Anteilscheine von Pinnacle verloren 4,2 Prozent und die von Conagra 6,8 Prozent.

Dagegen ging es für die Anteile von World Wrestling Entertainment (WWE) um 7,6 Prozent hoch. Das auf Wrestling-Shows spezialisierte Medienunternehmen gab neue milliardenschwere Fernsehverträge für die Sendungen Monday Night RAW und SmackDock Live bekannt./ck/he

