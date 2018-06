Hannover (ots) -



Für ein starkes Europa: Die Gestaltung des technologischen Fortschritts im 21. Jahrhundert erfordert Gemeinsamkeit statt Nationalismus



Für "Realismus und Augenmaß" in der Debatte um Digitalisierung und technologischen Fortschritt hat sich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, in seiner Rede anlässlich des Johannisempfangs der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin am 27. Juni ausgesprochen. Dabei warb er für ein starkes Europa und die "damit eng verbundene Leitidee einer in Vielfalt verbundenen Gesellschaft". Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts könne man nicht mit der Mentalität des 19. Jahrhunderts gestalten, so Bedford-Strohm: "Alle politisch Verantwortlichen, die (...) die europäische Ebene und ihre menschenrechtliche Grundlage stärken, haben unsere volle Unterstützung".



In seiner Rede zum Thema "'Wenig niedriger als Gott' - Menschenbilder im Zeitalter der Digitalisierung" verband er biblische Überlieferung und gegenwärtige Herausforderungen: "Wenig niedriger als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt, das heißt eben auch: Der Mensch kann sich nicht rausreden, er muss sich seiner Verantwortung für die Welt stellen, für die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer, die Gott geschaffen und ihm zur Fürsorge anvertraut hat, ebenso wie für die Algorithmen der Gegenwart, die der Mensch selbst sich erdacht hat."



Die Chancen des digitalen Wandels seien erheblich, die Risiken und Herausforderungen jedoch nicht zu unterschätzen: Es fehle derzeit an wirkungsvollen international abgestimmten Transparenz- und Regulierungsvorgaben im Bereich digitaler Kommunikation. Das müsse sich ändern: "Es geht um nichts weniger als die Rückeroberung eines sozialen Raums, in dem Menschen unter Bedingungen massiver Intransparenz und auf Basis eines Regelwerks ohne soziale Kontrolle täglich viel Lebenszeit verbringen".



Der Einladung des Bevollmächtigten des Rates der EKD zum Jahresempfang am Berliner Gendarmenmarkt waren zahlreiche Gäste aus Politik, Kirchen, Kultur und Wirtschaft gefolgt, darunter Bundesministerin Julia Klöckner, Bundesminister Olaf Scholz und Fraktionsvorsitzender Volker Kauder.



