Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre frühen Kursgewinne weiter ausgebaut. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.Die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist nach wie vor groß. Der Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt weiterhin für Nachfrage bei den als sicher geltenden Bonds. Dazu trugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...