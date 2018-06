Anthony Kennedy gibt seinen Posten am Obersten Gerichtshof nach mehr als 30 Jahren ab. Für Trump ergibt sich dadurch eine große Chance.

Es ist ein folgenreicher Schritt für die Justiz in den USA: Richter Anthony Kennedy hat seinen Rückzug vom Obersten Gerichtshof des Landes bekanntgegeben. Der 81-Jährige informierte Präsident Donald Trump am Mittwoch in einem Brief über seine Entscheidung, Ende Juli in den Ruhestand zu gehen, wie aus einer Mitteilung des Supreme Court hervorgeht.

Der Schritt gilt als wichtige Weichenstellung. Er ermöglicht es Trump, einen neuen Richter für das neunköpfige Gericht zu ernennen und seine nationalkonservative Agenda auf lange Zeit zu untermauern. Trump erklärte am Mittwoch, mit der Nachfolgesuche "unmittelbar" beginnen zu wollen. Er würdigte Kennedy als "großartigen" Juristen.

