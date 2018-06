Symbol: $NVDAWKN: 918422ISIN: US67066G1040 Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Nvidia Corporation ist ein Hersteller für IT Hardware, unter anderem für Grafiken- und Medienkommunikationsprozessoren. Die Aktie befindet sich seit den letzten 6 Monaten in einem Aufwärtstrend und korrigiert gerade, wie die meisten der Aktien gerade auf Grund der Zoll-Streiten zwischen USA und China. Am Montag den 25 Juni hat die Aktie sehr schwach geschlossen unter der EMA50 und dabei mit erhöhtem Volumen im Vergleich zu dem Volumen and den vorherigen Kerzen. Der nächste Support-Bereich liegt im Bereich der 201,95 US-Dollar Marke und somit wäre genügend Platz für Trades in die Short-Richtung vorhanden. Sollte sich die Aktie jedoch fangen und etwas mehr...

