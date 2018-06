Symbol: $SHOPWKN: A14TJPISIN: CA82509L1076 Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Shopify Inc. bietet eine cloudbasierte Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen weltweit. Die Plattform ermöglicht die Verwaltung von Produkten, die Abwicklung von Bestellungen und Zahlungen sowie die Lieferung von Bestellungen und das Reporting dazu. Die Aktie befindet sich seit den letzten 6 Monaten in einem Aufwärtstrend uns korrigiert gerade in der Nähe der EMA50, im Bereich der 149,50 US-Dollar Marke. Ein negativer Punkt bei der Korrektur ist, dass das Volumen höher ist im Vergleich zum Volumen an den grünen Kerzen. Dies kann als erhöhtes Verkaufsinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden. Dennoch ist die Aktie für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...