Weltneuheit bei unabhängigem Verwahrer auf Blockchains von OTCXN gelagerte tokenisierte US-Dollar und Bitcoin in Live-Handelsgeschäften getauscht

OTC Exchange Network, Inc. ("OTCXN"), ein mit der Blockchain arbeitendes Kapitalmarkt-Infrastrukturunternehmen, hat seine ersten Live-Testhandelsgeschäfte abgeschlossen, bei denen es sich nach Meinung des Unternehmens um den weltweit ersten Tausch von tokenisierten US-Dollar und tokenisierten Bitcoin zwischen zwei separaten Handelskonten über eine elektronische Handelsplattform mit Vermögenswerten handelt, die bei einem neutralen Verwahrer gelagert und auf der Blockchain digitalisiert werden.

Inzwischen führen institutionelle Händler Blockhandelsgeschäfte mit Papiergeld und Kryptowährung über E-Mail und Chat durch und verlassen sich dabei auf den Ruf und die Glaubwürdigkeit ihrer Kontrahenten, um ihrem Part des Handelsgeschäfts gerecht zu werden, wobei Bestätigung und Abrechnung häufig viele Stunden in Anspruch nehmen. Die OTCXN-Plattform umgeht das Kontrahenten- und Abrechnungsrisiko durch einen atomaren Tausch von Vermögenswerten auf einer leistungsstarken Blockchain und ermöglicht die sofortige Abrechnung von Transaktionen, die somit nicht mehrere Stunden oder Tage dauert

Verwahrer im OTCXN-Netzwerk erstellen mithilfe der bereitgestellten Lösung eindeutige, private Blockchain-Ledger, die Vermögenswerte repräsentieren, die sie im Namen von Händlern im OTCXN-Netzwerk aufbewahren. Die Handelsgeschäfte der Kontrahenten über die Blockhandelsplattform von OTCXN werden durch einen Echtzeit-Kreditabgleich vor dem Handel mit belegbaren Vermögenswerten in den Blockchain-Ledgern des Verwahrers umgesetzt. Handelspartner im OTCXN-Netzwerk nutzen die bereitgestellte Lösung, um direkt mit dem Verwahrer bezüglich der Ausgabe und Rücknahme ihrer digitalen Vermögenswerte zu kommunizieren. Die Testhandelsgeschäfte wurden über zwei bei einer Treuhandservicegesellschaft von OTCXN unterhaltene Konten abgewickelt ein Konto mit US-Dollar und das andere mit Bitcoin. Volantis Escrow Platform LLC war als Verwahrer tätig.

"Wir freuen uns sehr über unsere Teilnahme an dieser ersten Handelstransaktion ihrer Art", so Barry Thompson, Managing Partner von Volantis Escrow. "Wir glauben, dass die Plattform von OTCXN den Markt transformieren wird, indem sie eine sichere und transparente Ausführung ermöglicht und zu einem vertrauenswürdigen Grundstein für die Reifung der Papiergeld- und Kryptomärkte wird".

"Unserer Ansicht nach ist dies eine Weltneuheit", sagte Rosario M. Ingargiola, Gründer und Chief Executive Officer von OTCXN. "Wir haben Dutzende von Anfragen von Handelsfirmen und Verwahrern zu unserem Launch-Datum erhalten. Ich bin begeistert, dass unsere Live-Testhandelsgeschäfte ein Erfolg waren und wir unsere Lösung bald auf den Markt bringen werden. Ein unabhängiger Verwahrer hat die Lösung von OTCXN eingesetzt, damit Depositare sowohl Papiergeld als auch Kryptowährungen digitalisieren können und diese Vermögenswerte wurden sofort ohne Handelskontrahent oder Abrechnungsrisiko getauscht."

Das erste Produkt von OTCXN bietet durchgängige OTC-Blockhandelsfunktionen für den Handel von Papiergeld vs. Kryptowährung, Kryptowährung vs. Kryptowährung und Papiergeld vs. Papiergeld, bei Lieferung aller Währungen zur sofortigen Abrechnung. OTCXN plant die Einführung einer öffentlichen Betaversion am 9. Juli 2018.

Über OTCXN

OTC Exchange Network ("OTCXN") ist ein Kapitalmarkt-Infrastrukturunternehmen, das firmeneigene Blockchain-Technologie für die Vermeidung des Bedarfs an traditionellen Vermittlern und Vertrauen zwischen Handelskontrahenten einsetzt, sodass Risiko, Spannungen und die Kosten des Handels gesenkt werden. www.otcxn.com @OTCXN

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180627006288/de/

Contacts:

Robert Ferri Partners

Robert Ferri, 415-575-1589

robert.ferri@robertferri.com