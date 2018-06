Freiburg (ots) - Joachim Löw hatte zu sehr in seine Fähigkeiten vertraut, die Mängel unmittelbar vor dem Turnier beheben zu können. Eine fatale Fehleinschätzung. Letztlich versuchte er nur noch, sie zu kaschieren. Der Trainer nutzte seine personellen Alternativen komplett aus. Das war kein gutes Zeichen. Der Verdacht, dass dieses Team grundlegende Probleme mit nach Russland geschleppt habe, bestätigte sich. Der Fall Erdogan hat zusätzlich belastet, Özil und Gündogan waren jedenfalls keine Hilfe. Zu viele Leistungsträger präsentierten sich in verheerender Form. (...) Dem eigenen Anspruch, ein Visionär zu sein, wurde Löw nicht gerecht. Die Bilanz seiner Bundestrainer-Karriere spricht dennoch für ihn. Einen Ausreißer sollte man ihm zugestehen. Vorausgesetzt, er kann das bieten, was er einmal gesagt hat: "Wir müssen uns immer wieder neu erfinden." http://mehr.bz/khs146g



