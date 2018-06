ThriveTracker, ein führender Web- und Mobile-Tracker für Medieneinkäufer und Performance-Vermarkter, wird an der diesjährigen "Affiliate World Europe"-Konferenz in Barcelona, Spanien, teilnehmen. ThriveTracker wird zusammen mit über 3.000 Affiliate-Marketing-Profis vom 18. bis 20. Juli 2018 an einer dreitägigen Konferenz teilnehmen, die erweiterte Networking-Chancen und Erkenntnisse zu wesentlichen Ergebnissteigerungen behandelt. ThriveTracker wird an zwei von drei Tagen vom 18. bis 19. Juli 2018 teilnehmen.

ThriveTracker ist die ultimative Tracking-Lösung für Medieneinkäufer und Performance-Vermarkter, die alle Ihre Desktop-, Mobile- und Web-Kampagnen auf einem Dashboard verwaltet. Die extrem flexible Plattform von ThriveTracker passt sich den Bedürfnissen jedes einzelnen Nutzers an und ist damit die führende Tracking-Plattform für Performance-Marketer, Direct-Response-Vermarkter, Medieneinkäufer und Affiliate-Vermarkter, die an der Konferenz teilnehmen.

Der Director of Sales von ThriveTracker, Stephen Ierardi, sagt Folgendes über die Teilnahme an der AWE 2018:

"Wir glauben, dass ThriveTracker entscheidend für die Performance-Marketing-Community ist. Die robuste Ausstattung und die proprietäre Technologie heben uns von der Konkurrenz ab. Die Affiliate World Europe ist eine wunderbare Gelegenheit, diesen Wert und diese Leistung vielen der besten Affiliate-Vermarkter und Medieneinkäufer der Branche zu präsentieren".

Die Affiliate World Europe ist eine der größten Affiliate-Marketing-Konferenzen der Welt mit mehr als 3.000 Teilnehmern aus über 80 Ländern und über 30 inspirierenden Referenten. ThriveTracker wird sich der Gemeinschaft von Netzwerkgründern, Branchenführern und Technologie-Giganten anschließen, um ihre neuesten Entwicklungen für Affiliate-Vermarkter zu präsentieren.

Über die AWE 2018

Die Affiliate World Europe ist der Treffpunkt für die weltbesten Affiliate- und eCommerce-Vermarkter. Die diesjährige Veranstaltung findet vom 18. bis 20. Juli 2018 in Barcelona, Spanien, statt. Weitere Informationen finden Sie unter https://affiliateworldconferences.com/europe/.

Über ThriveTracker

ThriveTracker wurde 2014 von Tom Fang und seiner Firma iPyxel Creations gegründet. Obwohl die Plattform von Anfang an eine Bootstrap-Operation war, war sie immer bestrebt, die modernste Trackinglösung für Performance-Marketing für Medieneinkäufer, Agenturen, Affiliates und Direct-Response-Vermarkter von heute zu sein. ThriveTracker ermöglicht es Nutzern, Dutzende von benutzerdefinierten Metadatenpunkten und multivariaten Berichten zu verfolgen, zu analysieren und zu optimieren, alles über eine moderne Benutzeroberfläche und unterstützt durch branchenführenden Kundensupport. ThriveTracker ist ein Unternehmen der Clickbooth, LLC.

