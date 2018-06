Auf der Konferenz Affiliate World Europe werden vom 18. bis 20. Juli 2018 in Barcelona, Spanien über 3.000 Fachleute für digitales Marketing zusammenkommen.

Adperio, ein führendes Unternehmen für mobiles Marketing, das Werbekunden bei der Gewinnung hochwertiger Kunden unterstützt, die ihre Leistungskennzahlen überschreiten, wird auf der Konferenz Affiliate World Europe 2018, die vom 18. bis 20. Juli 2018 in Barcelona, Spanien, stattfindet, mit Fachleuten aus über 80 Ländern zusammenkommen.

Das Unternehmen steht im Performance Index für 2018 von AppsFlyers und hat insgesamt ein Power-Ranking von 13. Es steht ferner in den Top 10 für iOS Non-Gaming.

Dank seiner Kenntnisse im Bereich mobiles Marketing konnte Adperio starke, bleibende Beziehungen mit Herausgebern aufbauen. So kann Adperio Herausgeber bei der Monetarisierung ihres Datenverkehrs mit einigen der größten Marken im mobilen Bereich unterstützen. Mit einem speziellen Adperio-Account-Manager sowie exklusiven Budgets können unsere Herausgeber die Erträge für die Kunden auf effektive Weise verbessern. Als Unternehmen, das in den vergangenen 24 Jahren erfolgreich Marketingtrends vorausgesehen und sich an diese angepasst hat, freut sich Adperio darauf, auf der diesjährigen Konferenz mit einigen der führenden Unternehmen der Branche zusammenzuarbeiten und zu lernen.

In ihrer Eigenschaft als Vice President Publisher Distribution erklärt Heather Stauffer:

"Bei Adperio haben wir weiterhin den starken Wunsch, innovativ und kreativ zu sein. So können wir Lösungen erkennen, mit deren Hilfe unsere Partner in diesem Bereich erfolgreich sein können. Wir sind stolz auf das Anpassungsvermögen unserer Teams, da sich der Bedarf und die Nachfrage der Branche beständig verändern."

Auf der diesjährigen Konferenz Affiliate World Europe werden über 3.000 Teilnehmer erwartet, darunter über 60 Werbekunden, mehr als 50 Affiliate-Netzwerke und über 45 Verkehrsquellen. Die Teilnehmer werden Gelegenheit haben, sich auf sämtlichen Kanälen mit führenden Akteuren der Branche zu vernetzen.

Adperio wird auf der Haupt-Ausstellungsfläche an Stand C2 vertreten sein. Folgende Teammitglieder werden anwesend sein:

Heather Stauffer, Vice President Publisher Distribution

Jennifer Shackel, Leiterin Publisher Strategy

Über die Affiliate World Europe 2018

Die Affiliate World Europe ist der Treffpunkt für die führenden Affiliate- und eCommerce-Marketer der Welt. Das Event wird in diesem Jahr vom 18. bis 20. Juli in Barcelona, Spanien, stattfinden. Weitere Informationen finden Sie auf https://affiliateworldconferences.com/europe/.

Über Adperio

Adperio sorgt für Installationen mobiler Apps mit einem hohen Maß an Dialog und Kundenbindung und schützt die Werbeausgaben gleichzeitig über proprietäre Technologie zur Betrugsvermeidung.

Über diese Installation hinaus stimmt Adperio Qualität und Maßstab ab, um Daten so zu nutzen, dass den Kunden gezielt bestimmte Nutzer vermittelt werden können, die kontinuierlich in Kontakt bleiben. Adperio liefert Entwicklern, Marken und führenden Agenturen beispiellose Expertise im Bereich des mobilen App-Marketing. Auf diese Weise kann Adperio Installationen generieren, um die Leistungskennzahlen seiner Kunden zu erreichen. Dabei arbeitet das Unternehmen über Kanäle wie Video, In-App, Anreize, Influencer, Vorinstallationen und Display. Wenn Sie mehr über Adperio erfahren möchten, besuchen Sie bitte www.adperio.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180627006369/de/

Contacts:

Adperio

Tony Aldarondo, 303-985-2700

pr@adperio.com

www.adperio.com