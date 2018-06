Auf dem Großmarkt in Sendling tut sich einiges! Ein ansässiger, langjähriger Betreiber hat in Abstimmung mit Münchens Politik und gemeinsam mit Teilen der Händlerschaft ein alternatives Konzept für den Neubau erarbeitet, wie die Standortinitiative "Großmarkt in Sendling. Jetzt." berichtet. Das Neubau-Konzept gibt den Großmarkthändlern...

Den vollständigen Artikel lesen ...