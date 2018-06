"In Brüssel stehen entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft der Europäischen Union an." Das betonen Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), und DBV-Generalsekretär Bernhard Krüsken im Vorwort des DBV-Geschäftsberichtes 2017/2018, der anlässlich des Deutschen Bauerntages in Wiesbaden veröffentlicht wurde....

Den vollständigen Artikel lesen ...