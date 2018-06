Der spanische Export von Obst und Gemüse ist im April um 4% in der Menge und 5% im Wert gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres auf 1 Million Tonnen und 1.243 Millionen EUR gestiegen. Die Exporte erholten sich nach Abnahmen in den ersten drei Monaten des Jahres, so die neuste Aktualisierung des spanischen Amtes für Zölle und Verbrauchsteuern. Bildquelle: Shutterstock.com...

