Die IBC Conference befasst sich mit der von Wandel geprägten Gegenwart und analysiert die Zukunft der Branche. Am Montag, dem 17. September, dem letzten Tag der Konferenz, liegt der übergreifende Schwerpunkt darauf, was als Nächstes in der Medien-, Unterhaltungs- und Technologiebranche sowie den angrenzenden Vertikalen ansteht.

Der letzte Tag beginnt mit einer Eröffnungsrede von Impossible.comeine Innovationsgruppe und ein Inkubator, die von Lily Cole und Kwame Ferreira gegründet wurden. Lily, Kwame und ein multidisziplinäres Team, das auf verschiedene Städte in der ganzen Welt verteilt ist, setzen Design und Technologie ein, um soziale und Umweltprobleme zu lösen und Orientierung für den weltweiten Wandel zu geben. Die Organisation arbeitet mit gleichgesinnten Menschen und produziert tiefgreifende technologie- und umweltorientierte Dienstleistungen und Produkte.

Unterstützt und beraten von visionären Mentoren wie Jimmy Wales von Wikipedia, hat sich Impossible.com in ein Ökosystem von Problemlösungsunternehmen und -methoden entwickelt. Auf der IBC liegt der Schwerpunkt ihrer Session auf umweltfreundlichem ("planet centric") Design und wie Einzelpersonen und Unternehmen auf eine ausgewogenere, die Umwelt berücksichtigende Weise Innovationen vorantreiben können.

"Wir freuen uns darauf, einige der neuesten von uns geschaffenen Produkte und Unternehmen und das zugrunde liegende Konzept "planet centric design" vorzustellen", so Lily Cole.

Das Kongressprogramm am Montag gibt Denkanstöße, die das Publikum zur selbstkritischen Betrachtung anregen. Die Veranstaltungen prüfen, was wir zu wissen glauben und wie mit künftigen Bedrohungen und Chancen umzugehen ist. Von Vorträgen über die Einrichtung sozialer Netzwerke für Altruismus zu anderen über Experimentieren und Zusammenarbeit versprechen die Veranstaltungen bedeutsame Veränderungen in Richtung einer erstrebenswerteren Zukunft anzuregen. Das und vieles mehr bietet der Abschlusstag der IBC Conference.

Beim Konferenz-Finale bringt die New Tech Roadmap-Veranstaltung eine Runde von hochkaratigen Branchenexperten zusammen, die über die besten technologischen Innovationen und Lösungen diskutieren und auch erörtern, wie Veränderungen in Großunternehmen zu managen sind. Diane Tryneski, EVP of Technology und Chief Digital Officer, bei HBO, und Michelle Munson, CEO/Mitgründerin von Eluvio, werden mit Seth Shapiro, Gründer/CEO von Alpha Networks und David Kline, Chief Technology Officer, Media and Technology Services Global, Viacom , überdie Technologien und Strategien, die unsere Branche formen, debattieren; es sollte also äußerst interessant werden. Sie werden Einblicke in die Technologien gewähren, von denen erwartet wird, dass sie als Nächste in den folgenden Bereichen eine wichtige Rolle spielen: Geschäftsstrategien, Erdenken neuer Lösungen zur Monetarisierung von Inhalten, Vision neuer Seh- und Hörerlebnisse und Entwicklung innovativer Workflow-Infrastrukturen zur Sicherung der Zukunft.

Unterstützt werden die zwei Keynote-Veranstaltungen durch den Cutting-Edge Tech Innovators Track, im Rahmen dessen auch eine Veranstaltung der EBU über künstliche Intelligenz und cloudbasierte Workflows stattfindet, und den zweiten Tag des Next Gen: Interactive Immersive Experiences Tracks mit Fokus auf eSports. Beide vermitteln dem aufmerksamen Konferenzpublikum umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen. Die Haupt-Session des Tracks Advertising: The New Attention Economy sollte man sich ebenfalls nicht entgehen lassen, denn sie bietet Erkenntnisse von Jana Eisenstein, ProSiebienSat.1, Paola Colombo, Publitalia'80 und Mark Howe, Google.

Hintergrundinformationen zur Eröffnungsrede:

Lily Cole's Karriere überspannt Mode, Film und Unternehmertum. Sie wurde von der britischen Jugend zur "most inspirational woman" gewählt und unterstützt aktiv mehrere Umweltinitiativen. Mit Studienabschluss in Cambridge (zweimal Erste) und voller Unternehmergeist steht Lily Cole hinter mehreren Unternehmungen, hauptsächlich im Bereich der Nachhaltigkeit und vom Gedanken einer ausgewogeneren Erde getragen. Lily ist gegenwärtig Creative Director eines von Emily Bronte inspirierten Films und erscheint auch neben Kenneth Branagh und den "Young Ones"-Stars Adrian Edmondson und Nigel Planer in der nächsten Serie von Upstart Crow in einer Weihnachtssondersendung, die im Dezember 2018 ausgestrahlt wird.

Kwame Ferreira ist der CEO von Impossible.com und unterstützt die Entwicklung von Unternehmen mithilfe eines umweltorientieren Ansatzes. Der äußerst vielseitige Kwame ist auch der Entwickler der Planet Centric Design-Methode zur Förderung von Innovation innerhalb und außerhalb von großen Unternehmen und bringt dabei Geschäftsziele mit Umwelterfordernissen in Einklang. Er war auch Wegbereiter im Bereich der Emotional Wearables und schuf bond-touch.com, den Digital Office Manager - bot engine, nikabot.com und Kind Insurance Company, kinsu.co.uk. Kwame leitet bei Impossible.com die Forschung zu neuen Wegen, gemeinschaftliche Verhaltensweisen durch Technologie hervorzubringen.

