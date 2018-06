Finanzminister Scholz bekommt die Zustimmung für seine Budgetplanungen. Kritiker bemängeln, es werde nur der Status Quo von Schäuble verwaltet.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat den Budgetplanungen von Finanzminister Olaf Scholz für dieses Jahr grünes Licht gegeben. In der sogenannten Bereinigungssitzung einigte sich das Gremium auf Ausgaben in Höhe von 343,6 Milliarden Euro für 2018.

Das entspricht einem Plus von 3,9 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. Im bisherigen Entwurf waren 341 Milliarden Euro vorgesehen gewesen. Da die Einnahmen in der gleichen Höhe wie die Ausgaben liegen, schreibt Scholz (SPD) die von seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) etablierte "schwarze Null" fort, also den Staatshaushalt ohne neue Schulden. An Steuereinnahmen rechnet Scholz in diesem Jahr mit rund ...

