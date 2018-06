Der "Reutlinger General-Anzeiger" (Donnerstag) schreibt zum Baukindergeld:

"Das Baukindergeld kommt nur Menschen zugute, die ohnehin bauen oder kaufen können. Und es hilft in Regionen, in denen sich die Preise noch im Rahmen halten. In Städten wie Stuttgart oder München kommt durch das Baukindergeld dagegen kaum eine junge Familie zur eigenen Wohnung. Mehr Wohnungsbau, kostengünstigeres Bauen und eine niedrigere Grunderwerbssteuer wären da deutlich wirkungsvoller. Diese Punkte würden sich gleichermaßen auf Immobilien- wie Mietpreise auswirken. Davon profitierten dann auch Menschen, die (noch) gar nicht an die eigene Wohnung denken."/zz/DP/men

