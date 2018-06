"Nürnberger Nachrichten" zu WM-Aus:

"Der Schuss ist verhallt, folgenlos, Toni Kroos' fulminanter Volltreffer zum 2:1 gegen Schweden bleibt Episode. Nachhallen wird aber der Satz, den Toni Kroos nach seinem Tor gegen die Schweden sagte: Dass es "vielen" (wen auch immer er meinte) ganz recht gewesen wäre, hätte sich das Team sang- und klanglos verabschiedet. Das stimmt zwar nicht ganz, die Schadenfrohen und Hämischen repräsentieren eher die sogenannte Netzgemeinde als die Mehrheit des Publikums. Aber ganz falsch ist es eben auch nicht. Die emotionale Bindung zu dieser Mannschaft, gewachsen während des WM-Sommermärchens in Deutschland 2006, ist bei weitem nicht mehr so eng, wie sie jahrelang war. Bindekraft hatte zuletzt vor allem noch: der Erfolg, die Moderne hatte den deutschen Fußball zurück in die Weltspitze geführt, nach ganz oben. So spielten sie auch bei dieser WM - etwas zu abgehoben, als würden sie sich wundern, dass da auf einmal freche kleine Mexikaner, Schweden und Koreaner die Weltmeister ärgerten. Was viele Menschen, die sich für dieses Spiel interessieren, irgendwie ahnten, überraschte die Fußballer komplett."/zz/DP/he

