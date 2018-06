"Die Zeit" (Donnerstag) schreibt zu Kanzlerin Angela Merkel (CDU):

"Merkel kämpft zwar in Brüssel für die richtige Sache, aber es steht nicht mehr in ihrer Macht, die Entscheidungen dort zu ihren Gunsten zu wenden. Mit ihrem einsamen Entschluss, die deutschen Grenzen im Sommer 2015 offen zu halten, hat sie zu jenen Emotionen beigetragen, die nun ihre Kanzlerschaft bedrohen. Sie ist abhängig von Regierungschefs wie Conte oder Kurz, die ihren Aufstieg nicht zuletzt der Absage an Merkels damalige Entscheidung verdanken. Angela Merkel hat mehr als ein Jahrzehnt lang die Politik der EU geprägt, nun schwindet ihre Kraft. Diejenigen, die nach ihr kommen, sitzen in Brüssel schon neben ihr."/zz/DP/men

