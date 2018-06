Die "Nürnberger Nachrichten" (Donnerstag) schreiben zur Familienpolitik:

"Die Koalition will also junge Familien finanziell entlasten. Im Prinzip ist das lobenswert - alle Eltern freuen sich, wenn am Ende des Monats etwas mehr Geld auf dem Konto übrig bleibt. Die Kinder kosten ja genug. Nur leider bleiben Union und SPD mit ihren Vorhaben im altbekannten Muster: Hier ein bisschen, da ein bisschen, aber bloß keine tiefgreifende Reform, bloß nicht ans Eingemachte gehen. Die Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrags sind Leistungen mit der Gießkanne. Es profitieren auch die Familien, die ein paar Euro mehr im Monat zwar nett finden, aber gar nicht brauchen. Auf der anderen Seite haben ausgerechnet diejenigen nichts davon, die zusätzliches Geld am dringendsten bräuchten: die Familien, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Denn das Kindergeld wird auf Hartz IV verrechnet - und Kinderfreibeträge hat man nur, wenn man Steuern zahlt."/zz/DP/men

AXC0012 2018-06-28/05:35