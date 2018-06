"Frankfurter Neue Presse" zu WM-Aus:

"Voll verantwortlich ist Löw für den fehlenden Hunger im Team. "Der Jogi lebt jetzt in seiner eigenen Weltmeisterwelt", wird ein Vertrauter in einer brillanten Zustandsbeschreibung und Charakterstudie im "Spiegel" zitiert. Genauso haben viele seiner Spieler in Russland gespielt. Sie haben sich aus der Parallelwelt, die der DFB rund um "die Mannschaft" geschaffen hat, nicht befreien können."/zz/DP/he

