"Schwäbische Zeitung" zu WM-Aus:

"Beim DFB, Verantwortliche und Spieler gleichermaßen, sind sie nach dem Titelgewinn von Rio ganz offensichtlich leider in die gleiche Arroganzfalle getappt wie einst Franz Beckenbauer und die Klasse von 1990. Nur, dass das Scheitern diesmal natürlich noch weit krachender war als 1994. Gescheitert an Mexiko, Schweden und Südkorea, Glückslose. Natürlich tut dieses Ausscheiden weh. Weil wohl noch nie so viel Talent in einem einzigen deutschen WM-Kader versammelt. Weil sich das Scheitern vom ersten Spiel an drohend angekündigt hatte, es aber keiner wahrhaben wollte. Tatsächlich war schon in den ersten Tagen der Vorbereitung eine gewisse bräsige Aufgeblasenheit sichtbar geworden in der Nationalmannschaft, der es zudem an Struktur fehlte - der an der Strandpromenade von Sotschi lustwandelnde Bundestrainer Joachim Löw verstärkte das eine und behob das andere nicht. Hochmut aber hat noch nie Tore geschossen. Die Weltmeister waren nicht scharf genug auf dieses Turnier."/zz/DP/he

AXC0017 2018-06-28/05:36