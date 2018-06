Im lateinamerikanischen Bergbau macht sich Zuversicht breit. Neue Wasser- und Umwelttechniken werten das Image der Branche auf. In Lateinamerika laufen Bestrebungen, um den Bergbau nachhaltiger zu organisieren. Um einen gewissen Imageschaden auszubügeln, wird vermehrt in neue Technologien investiert. Negative Umwelteinwirkungen gilt es zu minimieren. In den Anden gibt es zahlreiche wertvolle Rohstoffvorkommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...