Norma Group kämpft mit der charttechnischen Unterstützung bei etwa 60,00 Euro. Nach dem Hoch im Juni bei 70,15 Euro ging es ziemlich schnell nach unten. Im Tagesverlauf am Dienstag und Mittwoch wurde die Unterstützung bereits unterschritten und es wird sich jetzt herausstellen, ob es in diesem Bereich eine starke Trading-Chance gibt oder ob es weitere Kursverluste zu beklagen gibt. Die Unruhe an den Börsen lässt zwar keine einfachen charttechnischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...