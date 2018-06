Medienmitteilung

Niederweningen, 28. Juni 2018

Bucher Industries setzt Nachhaltigkeitsstrategie Schritt für Schritt um

Bucher Industries setzte 2017 die Nachhaltigkeitsstrategie weiter um, sei es durch technologische Weiterentwicklungen der Produkte, die Ressourcen schonen und Emissionen reduzieren, oder durch Massnahmen im Bereich Bildung und Förderung der Mitarbeitenden.

Die Massnahmen und Initiativen im Bereich der Nachhaltigkeit werden gemäss der Wesentlichkeitsmatrix gruppenweit auf vier definierte Schwerpunkte ausgerichtet:

Wettbewerbsrecht und Korruption

Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden

Vielfältige und hochqualifizierte Mitarbeitende

Auswirkungen unserer Maschinen und Anlagen auf die Umwelt

2017 wurden von allen fünf Divisionen von Bucher Industries Produkte lanciert und Projekte vorangetriebenen, die diesen Schwerpunkten Rechnung tragen:

Kuhn Group entwickelte eine Sämaschine, mit der sich zwei Arbeitsschritte in nur einem kombinieren lassen. Dadurch wird nicht nur der Treibstoffverbrauch reduziert, sondern auch der Boden geschont. Das Kanalreinigungsfahrzeug RECycler von Bucher Municipal spart massiv Wasser ein, indem anstelle von Frischwasser das aus dem Kanal abgepumpte Wasser für die Reinigungsarbeiten verwendet wird. Servo-hydraulische Lösungen von Bucher Hydraulics reduzieren CO 2 -Emissionen und Energieverbrauch bei den Anwendungen der Kunden. Bucher Emhart Glass baut die Zusammenarbeit mit den Kunden weiter aus, um die Arbeitsprozesse in der Glasbehälterindustrie sicherer und effizienter zu gestalten. Zur Sicherung von zukünftigen Nachwuchskräften kooperiert Jetter, eine Geschäftseinheit von Bucher Specials, mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Die Einhaltung des Wettbewerbsrechts und die Vermeidung von Korruption sind im Verhaltenskodex von Bucher Industries vorgegeben, der durch regelmässige Schulungen bei allen Mitarbeitenden verankert wird. Im Berichtsjahr setzte die Organisation zudem konzernweit eine Cyber-Security-Policy in Kraft, um vor dem Hintergrund der zunehmenden Vernetzung und Automatisierung potentiellen Risiken frühzeitig zu begegnen.

